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    Погребняк: «Петраков звал меня в «Томь», но, скорее всего, это была шутка»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о том, зачем он звонил главному тренеру «Томи» Валерию Петракову.

    «У нас с Валерием Юрьевичем Петраковым сложились теплые, дружелюбные отношения еще с тех пор, как я выступал за «Томь». Мой телефонный звонок был связан только с тем, чтобы поздравить его с выходом в Премьер-лигу и пожелать успехов в дальнейшем.

    Звал ли он меня в «Томь»? Звал, но, скорее всего, это была шутка. Готов ли я вернуться в «Томь»? Я, конечно, почетный гражданин Томска, но о будущем пока говорить не готов», – сказал Погребняк.

    За томский клуб футболист выступал в 2006 году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.05.2016 19:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR 29 мая 2016, 04:14

      С таким отношением он нам не нужен, Спасибо, Паша, за твои сезоны, но сейчас ты другой, судя по последним временам не готов отдавать всего себя на поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 28 мая 2016, 22:03

      Кому ты нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 мая 2016, 21:53

      Конечно шутка-кому нужен старый не забивающий и еще к тому же дорогостоящий форвард.

      3
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 28 мая 2016, 21:28

      погребняк назад все динамо тянет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Kulim 28 мая 2016, 21:19

      Конечно готов! В пердиве то никто не хочет грязь месить

      1
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      Рейтинг: +504

      alex-76 > Kulim 28 мая 2016, 21:21

      какой пердив, Томск снова в элите......

      -3
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 28 мая 2016, 20:30

      пора уже карьеру заканчивать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      alex-76 > M.I.K.T.O.R. 28 мая 2016, 21:20

      далеко не пора, а в Томи мог бы Паша снова заблистать.

      1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 28 мая 2016, 20:23

      В каждой шутке есть доля правды.

      3
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