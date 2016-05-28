Погребняк: «Петраков звал меня в «Томь», но, скорее всего, это была шутка»

С таким отношением он нам не нужен, Спасибо, Паша, за твои сезоны, но сейчас ты другой, судя по последним временам не готов отдавать всего себя на поле
Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о том, зачем он звонил главному тренеру «Томи» Валерию Петракову.
«У нас с Валерием Юрьевичем Петраковым сложились теплые, дружелюбные отношения еще с тех пор, как я выступал за «Томь». Мой телефонный звонок был связан только с тем, чтобы поздравить его с выходом в Премьер-лигу и пожелать успехов в дальнейшем.
Звал ли он меня в «Томь»? Звал, но, скорее всего, это была шутка. Готов ли я вернуться в «Томь»? Я, конечно, почетный гражданин Томска, но о будущем пока говорить не готов», – сказал Погребняк.
За томский клуб футболист выступал в 2006 году.