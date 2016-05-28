Смолов: «Ушел бы в «Спартак», если бы команду возглавил Бердыев»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что летом 2015 года был близок к переходу в «Спартак».

«Вел ли «Спартак» переговоры со мной? Да, прошлым летом. Но на тот момент у «Спартака» приоритетная задача была – назначить главного тренера. А когда вопрос был решен, я уже подписал контракт с «Краснодаром».

Пошел бы я в «Спартак», если главным тренером стал бы Бердыев? Весьма вероятно, что пошел бы. Он четко понимает возможности футболистов и реально выжимает из них максимум. Исходя из этого и строит игру. Говорю на примере «Ростова», – сказал Смолов.