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  • Смолов: «Ушел бы в «Спартак», если бы команду возглавил Бердыев»

Смолов: «Ушел бы в «Спартак», если бы команду возглавил Бердыев»

28 мая 2016, 12:48
12

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что летом 2015 года был близок к переходу в «Спартак».

«Вел ли «Спартак» переговоры со мной? Да, прошлым летом. Но на тот момент у «Спартака» приоритетная задача была – назначить главного тренера. А когда вопрос был решен, я уже подписал контракт с «Краснодаром».

Пошел бы я в «Спартак», если главным тренером стал бы Бердыев? Весьма вероятно, что пошел бы. Он четко понимает возможности футболистов и реально выжимает из них максимум. Исходя из этого и строит игру. Говорю на примере «Ростова», – сказал Смолов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор Бердыев Курбан
Комментарии (12)
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Red-White Sakhalin
1464429074
Уже как есть, лучший бомбардир..!!!
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ManUtd-Volgograd
1464429213
Дурак чтоль??? В спартаке нормальные футболисты только деградируют! Без разницы кто будет тренировать этот гадюшник!
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Serjoga
1464431938
Ростов закроет долги и никуда Бердыев не уйдет! А раз он не позвал Смолова в Ростов, значит он ему не интересен!
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belarus-gomel
1464432549
предатель!!!!!
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a-rakhmatov
1464433423
Смолов с Бердыевым это двойная сила!
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sour12
1464433830
ахахахаха КББ пол сезона проведёт в спартаке его уволят потом он уедет в испанию или англию и выиграет 3 раза подряд ЛЕ =)))))))))
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Диктор
1464434336
Все может быть-все...............
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Тoм
1464434910
Если команду возглавит Бердыев, не факт, что Смолов его заинтересует - ведь у Спартака водятся деньжата и Курбан найдет как их получше потратить, чем на Смолова.
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geragera
1464435656
и будет смолов забивать по 6 голов за сезон с бердыевым. это максимум что сможет из его бердыев выжат со своим антифутболом
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никита голоян
1464495857
Федя зазвездился и болтанул глупость..Теперь тебя обязательно продадут за хорошие деньги туда,где ты загнешься.. Не плюй в колодец)))
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