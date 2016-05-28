Бельерин не намерен менять «Арсенал» на «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин дал понять, что не собирается в ближайшее время уходить из лондонского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах испанца заинтересована «Барселона», которая хочет заменить им Дани Алвеса.

«Думаю, если вы провели хороший сезон, то слухи о вашем будущем неизбежны. Однако я никак не реагирую на них. У меня есть агент, который занимается всем тем, что происходит вне футбольного поля.

Конечно, мне приятно, что я заинтересовал «Барселону», но я не думаю об этом. Я счастлив в «Арсенале», – сказал Бельерин.