Товарищеские матчи. Англия обыграла Австралию и другие результаты

Национальный сборные, которые примут участие в Евро-2016, продолжают подготовку к европейскому первенству.

Соперник России по группе сборная Англии в товарищеском матче обыграла Австралию со счетом 2:1. Победу команде Роя Ходжсона принесли форварды «МЮ» – Рэшфорд и Руни. Для молодого нападающего это был дебютный матч в футболке национальной команды.

В других поединка Хорватия минимально обыграла Молдавию, Северная Ирландия разгромила Белоруссию, а Ирландия не смогла удержать победу в матче с Голландией.

Напомним, ранее Словакия обыграла Грузию, а Чехия разгромила Мальту.

Товарищеские матчи

Хорватия – Молдавия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Крамарич, 9.

Англия – Австралия – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 3; 2:0 – Руни, 55; 2:1 – Дайер, 75 (в свои ворота).

Ирландия – Голландия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лонг, 30; 1:1 – де Йонг, 85.

Северная Ирландия – Белоруссия – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лафферти, 6; 2:0 – Вашингтон, 44; 3:0 – Григг, 88.