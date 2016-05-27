Товарищеские матчи. Англия обыграла Австралию и другие результаты

Национальный сборные, которые примут участие в Евро-2016, продолжают подготовку к европейскому первенству.
Соперник России по группе сборная Англии в товарищеском матче обыграла Австралию со счетом 2:1. Победу команде Роя Ходжсона принесли форварды «МЮ» – Рэшфорд и Руни. Для молодого нападающего это был дебютный матч в футболке национальной команды.
В других поединка Хорватия минимально обыграла Молдавию, Северная Ирландия разгромила Белоруссию, а Ирландия не смогла удержать победу в матче с Голландией.
Напомним, ранее Словакия обыграла Грузию, а Чехия разгромила Мальту.
Товарищеские матчи
Хорватия – Молдавия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Крамарич, 9.
Англия – Австралия – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Рэшфорд, 3; 2:0 – Руни, 55; 2:1 – Дайер, 75 (в свои ворота).
Ирландия – Голландия – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Лонг, 30; 1:1 – де Йонг, 85.
Северная Ирландия – Белоруссия – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лафферти, 6; 2:0 – Вашингтон, 44; 3:0 – Григг, 88.