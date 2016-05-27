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    Петраков: «У нас все получилось! «Томь» вернулась в РФПЛ»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился эмоциями от победы над «Кубанью», которая позволила его команде выйти в российскую Премьер-лигу.

    «Не хочу разбирать матч, который получился нервным. «Томь» играла с опаской, поскольку ошибка у своих ворот могла лишить нас шансов на победу. Первый тайм получился невразумительным, в перерыве я попросил футболистов идти ва-банк, нам терять было нечего. И у нас все получилось! Мы вернулись!» – заявил Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 27 мая 2016, 18:36

      ГДЕ КОМЕНТАРИИ ТРЕНЕРА КУБАНИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 мая 2016, 18:26

      Ага, судья помог вам

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR > Igorello97 27 мая 2016, 19:42

      нойте, нойте

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