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    Глеб: «Евро-2016 – возможность для Слуцкого показать себя всему миру»

    Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы во Франции.

    «Сборная России будет бороться с Англией за победу в группе и продвигаться дальше в плей-офф при удачном подборе соперников. У Англии быстрая, молодая команда, которая классно прошла отбор, но шансы в матчах с Россией примерно равны. Как, кстати, и у остальных команд, за исключением фаворитов.

    Гарет Бэйл? Это сильный футболист, но в «Реале» у него другие партнеры. Уверен, что Леонид Слуцкий разберет игру валлийцев и найдет, как справиться с этим футболистом.

    ЦСКА несколько лет подряд показывает отличный для России футбол, причем при разных исполнителях. Это показатель работы тренера. Я наслышан, что Слуцкий очень мудрый и современный тренер. Евро-2016 – это возможность для него показать себя миру на совсем другом уровне», – сказал Глеб.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.05.2016 17:10
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