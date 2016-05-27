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  • Нету: «То, как водят в России – это катастрофа. Я такого нигде не встречал»

Нету: «То, как водят в России – это катастрофа. Я такого нигде не встречал»

27 мая 2016, 15:51
17

Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что испытывает сложности на дорогах в России.

– По городу вы ездите сами? Без водителя?

– Да. Но то, как водят в России – это катастрофа. Я такого больше нигде не встречал: каждую секунду нужно быть очень внимательным, потому что в любой момент кто-то может выскочить из любой части дороги! И самое страшное, что когда ты к этому привыкаешь, то становится сложнее водить машину в той же Португалии. Например, если в России пересечение двойной сплошной никого особенно не удивляет, то в Португалии такого делать уже нельзя.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Нету Луиш
Комментарии (17)
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андрей андреев
1464354908
У нас нельзя через двойную сплошную. А так же,нельзя воровать,брать взятки,назначать своих друзей на хлебные места,сидеть на одном месте 16 лет,-много чего нельзя.
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Alex3920486
1464355014
Если бы он побывал в индии, оху..л бы с их вождения!!
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порт
1464355142
Мы такие, мы можем. У нас и макароны могут с хлебом есть, и носки под сандали надеть.
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талхк
1464357459
В Китай съезди или в тот же самый Таиланд,которые занимает 1е место по смертности на дорогах. Ты из дома будешь бояться выйти.
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Black Giz
1464362641
Друг, у нас один принцип. Если нельзя, но очень хочется, то можно.)))
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diadushka
1464365055
Это не вся проблема Нету, у нас еще и газу поддать могут специально, лишь бы не пропустить никого, хотя нигде в мире такого больше нет! Что поделаешь, водительский менталитет гниловатый у нас.....
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Медвепут великий
1464366041
Сами охуеваем
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Виталий1
1464367118
Это точно! Но и понятно. Если в стране столько тупых баранов, то большинство из них реализует свои комплексы за рулём.
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APchelov
1464371130
Европа - это большой детский сад. А здесь повсюду взрослые импровизации
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Bayern Andr
1464500076
Ну ХЗ, где он ездит! Я замечаю на дорогах стало культурнее!
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