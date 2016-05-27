Нету: «То, как водят в России – это катастрофа. Я такого нигде не встречал»

Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что испытывает сложности на дорогах в России.

– По городу вы ездите сами? Без водителя?

– Да. Но то, как водят в России – это катастрофа. Я такого больше нигде не встречал: каждую секунду нужно быть очень внимательным, потому что в любой момент кто-то может выскочить из любой части дороги! И самое страшное, что когда ты к этому привыкаешь, то становится сложнее водить машину в той же Португалии. Например, если в России пересечение двойной сплошной никого особенно не удивляет, то в Португалии такого делать уже нельзя.