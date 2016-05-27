Нету: «Организмы русских людей лучше подготовлены к водке, чем у меня»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился подробностями о своей фамилии, а также признался, что совсем не употребляет алкоголь.

– Раз вы неплохо выучили язык, вы наверняка знаете, как переводится ваша фамилия?

– Да, и поначалу постоянно откликался, когда слышал слово «нет». В команде над этим многие шутили, но сейчас все меня называют только по имени. К тому же Нету – это фамилия моего отца и она просто более известная. А мое полное имя – Луиш Карлуш Нову Нету.

– В одном из первых интервью в России вы сказали, что русские пьют водку, как португальцы – воду.

– Нет-нет, меня неправильно перевели! Во-первых, я говорил это в шутку, а не всерьез, во-вторых, имел в виду немного другое. Я пытался сказать, что ваши организмы лучше подготовлены к водке, чем у меня. Но это и неудивительно – ведь я совсем не пью алкоголь.