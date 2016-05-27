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    Балахнин: «Никто никаких крестов на игроках «Ростова» не ставит»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин, который ранее работал наставником «Ростова», уверен, что невключение футболистов из ростовского клуба в заявку национальной команды для участия в Евро-2016 является вполне логичным.

    «На мой взгляд, логично, что ни одного игрока «Ростова» нет в сборной. Все говорят и пишут, что это чисто тренерская команда, и это правильно: она сильна не отдельными игроками, а командной игрой. Выдернуть кого-то оттуда и вписать в нашу схему очень трудно – это основная причина.

    Второе – мы, естественно, смотрим на качество отдельно взятых игроков. Я бы не хотел кого-то с кем-то сравнивать. К примеру, тот же Иван Новосельцев может сыграть на чемпионате мира-2018, никто никаких крестов на игроках не ставит», – заявил Балахнин.

    Источник: ТАСС

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    27.05.2016 11:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +362

      sargassov 29 мая 2016, 09:30

      Кто-то писал, что Ростов надо брать в сборную 100%, но только полным составом вместе со всеми легионерами и естественно тренером, иначе это неэффективно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 27 мая 2016, 23:05

      Сыграть может каждый но вот как?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 27 мая 2016, 19:49

      Думаю что г-ну Слуцкому крайне неохота управлять сборной а ну оставят? Ведь есть проверенный ЦСКА - Гинер неудачи пока прощает а в сборной не выйдет-раз и ты на улице! А если по честняку трусоват он -армия при Газзаеве посмелее играла

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 мая 2016, 16:04

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 27 мая 2016, 13:54

      Сборная дерьма

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 мая 2016, 13:09

      Балахнин! Смешное оправдание, что Нойштедтер вписывается в состав?

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