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    Грасиа получит в «Рубине» 2,5 миллиона за сезон

    В пятницу, 27 мая, может быть объявлено имя нового тренера казанского «Рубина». Им станет Хави Грасия, который ранее возглавлял «Малагу».

    Казанцы подпишут с 46-летним специалистом четырехлетний контракт, о которому специалист будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в тренерский штаб испанца войдут четыре ассистента. Напомним, что ранее фигурировала сумма в четыре миллиона евро за сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 10:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 мая 2016, 13:18

      Да уж.....уже второсортный хлам за миллионы в Россию тянут...100% куча российских тренеров ни чем не хуже этого харамыжника.. Да и денег не столько надо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      налим 27 мая 2016, 12:14

      лучше чем бердыева не будет

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 27 мая 2016, 11:09

      на долго не задержиться испанец...

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