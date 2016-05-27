Грасиа получит в «Рубине» 2,5 миллиона за сезон

В пятницу, 27 мая, может быть объявлено имя нового тренера казанского «Рубина». Им станет Хави Грасия, который ранее возглавлял «Малагу».

Казанцы подпишут с 46-летним специалистом четырехлетний контракт, о которому специалист будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в тренерский штаб испанца войдут четыре ассистента. Напомним, что ранее фигурировала сумма в четыре миллиона евро за сезон.