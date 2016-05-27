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Терентьев: «Хотим шагнуть в Лигу чемпионов вместе с Бердыевым»

27 мая 2016, 09:41
2

Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассчитывает, что Курбан Бердыев останется на посту главного тренера команды, так как под его руководством в прошедшем сезоне клуб добился наивысшей позиции в истории.

– Согласны с теми, кто называет «Ростов» тренерской командой?

– Согласен. Вспомните, например, какое место занимал «Ростов» до прихода Бердыева.

– Уверен, что в команде все мечтают, чтобы главный тренер остался.

– Да, конечно! Хотим шагнуть в Лигу чемпионов вместе с Курбаном Бекиевичем. Его огромный еврокубковый опыт бесценен!

– Поговорим о вас. Последнее время вы играли мало. Бердыев объяснял кадровые решения возросшей конкуренцией…

– Конкуренция действительно была велика, но никто не расстраивался, понимая, что все тренерские ходы направлены на решение конкретных задач. Если доверяли какие-то минуты, старался оправдать доверие. Я принял участие в четырнадцати матчах чемпионата и, надеюсь, внес свой вклад в завоевание серебряных медалей.

– С одной стороны, «Ростов» совершил головокружительный взлет, завоевав путевку в Лигу чемпионов. С другой, сказка так и не стала былью – вы не смогли выиграть чемпионат. Ощущения двоякие?

– Позитива все-таки больше. Чем глубже анализируешь сезон, тем отчетливее чувствуешь радость. Мы сумели опередить таких мощных конкурентов, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», получили шанс дебютировать в Лиге чемпионов. Да, узнав результат матча «Рубин» – ЦСКА, немного загрустили. А еще печальнее стало, когда увидели момент, созданный «Рубином» в концовке встречи. Но если отбросить эмоции и рассуждать разумом, стоит признать: мы сделали большое дело.

– Что происходило в раздевалке после победы над «Тереком»?

– Поначалу сидели тихо, поскольку были расстроены. Не скрою – очень надеялись, что «Рубин» сможет отнять очки у армейцев. Но затем сами себя развеселили! Повторюсь: второе место – очень хороший результат.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Терентьев Денис Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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vgarakh
1464333952
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андрей андреев
1464337942
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