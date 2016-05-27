Папастатопулос заинтересовал собой «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может пригласить в свою команде защитника дортмундской «Боруссии» Сократиса Папастатопулоса. Он следил за игрой футболиста в финальном матче Кубка Германии с мюнхенской «Баварией», в котором дортмундцы проиграли по послематчевым пенальти. Симеоне отметил волевые и бойцовские качества греческого футболиста.

Стоит отметить, что действующий контракт грека с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет 22 миллиона евро.