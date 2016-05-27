Веденеев: «Продажа Рондона здорово облегчила жизнь Дзюбе»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита», тренер школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, уход из команды Саломона Рондона значительно облегчил жизнь форварду сборной России Артему Дзюбе.

– Правда, что руководство «Зенита» попросило вас не критиковать игроков в прессе?

– Да, звонил гендиректор «Зенита» Митрофанов. Я удивился: «Неужели футболисты читают мои интервью? Я же не для них рассказываю, а для болельщиков…» В ответ услышал: «Еще как читают! Агенты приносят им распечатки из интернета. На некоторых ребят действует угнетающе». Хотя никого не оскорблял. Если вижу, что парень халтурит, не выкладывается, молчать не стану.

– Сегодня в «Зените» такие есть?

– Нет. Бьются все. Другое дело, кто-то не прогрессирует, кому-то не хватает мастерства. Взять, к примеру, Дзюбу. Его игровые качества практически в зачаточном состоянии. Закидывать ему в зону мяч бесполезно – не убежит. Давать в ноги – тоже не имеет смысла. Обводкой не владеет. Удар слабенький. Через Дзюбу сложно отыграться. Единственный козырь – габариты.

– Рондон сильнее Дзюбы?

– Быстрее, техничнее. Лучше играет ногами, больше участвует в комбинациях. Продажа Рондона здорово облегчила жизнь Дзюбе, — отметил Веденеев.