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Веденеев: «Продажа Рондона здорово облегчила жизнь Дзюбе»

27 мая 2016, 06:28
4

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита», тренер школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, уход из команды Саломона Рондона значительно облегчил жизнь форварду сборной России Артему Дзюбе.

– Правда, что руководство «Зенита» попросило вас не критиковать игроков в прессе?

– Да, звонил гендиректор «Зенита» Митрофанов. Я удивился: «Неужели футболисты читают мои интервью? Я же не для них рассказываю, а для болельщиков…» В ответ услышал: «Еще как читают! Агенты приносят им распечатки из интернета. На некоторых ребят действует угнетающе». Хотя никого не оскорблял. Если вижу, что парень халтурит, не выкладывается, молчать не стану.

– Сегодня в «Зените» такие есть?

– Нет. Бьются все. Другое дело, кто-то не прогрессирует, кому-то не хватает мастерства. Взять, к примеру, Дзюбу. Его игровые качества практически в зачаточном состоянии. Закидывать ему в зону мяч бесполезно – не убежит. Давать в ноги – тоже не имеет смысла. Обводкой не владеет. Удар слабенький. Через Дзюбу сложно отыграться. Единственный козырь – габариты.

– Рондон сильнее Дзюбы?

– Быстрее, техничнее. Лучше играет ногами, больше участвует в комбинациях. Продажа Рондона здорово облегчила жизнь Дзюбе, — отметил Веденеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Рондон Хосе Саломон
Комментарии (4)
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Garrincha58
1464328473
Дзюба дерево и балабол
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vladik12
1464328983
Да при Рондоне Дзюбиньо в лучшем случае на 80-й минуте выходил бы. Ни о какой сборной речи не шло бы.
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SPARTAK-ARMANi
1464339203
дзюба лошара и чмо и ни одного гола на евро не забьет этот олень))))))))))))))))) ему просто повезло . от него все рикошетом в пустые ворота попадает. хорошие и правильные слова про игрочишку сказал. следующий сезон расставит все на свои места)))))
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vladimir-7
1464351845
Если убрать Халка, то Дзюбилио ноль.
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