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    Дешам подаст на Кантона в суд за обвинения в расизме

    Главный тренер сборной Франции Дидьем Дешам подаст в суд на Эрика Кантона, который ранее заявил, что наставник использует расовый принцип при формировании состава национальной команды. Об этом сообщил адвокат Дешама.

    «Я инициирую разбирательства в гражданском и уголовном судах, чтобы были приняты меры против этой вульгарной клеветы в отношении мистера Дешама», – заявил адвокат.

    Напомним, по мнению Кантона, жертвами расизма со стороны Дешама стали Карим Бензема и Атем Бен Арфа, которые не попали в заявку сборной на Евро.

    Источник: Twitter

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    27.05.2016 00:41
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