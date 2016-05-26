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    Кантона обвинил Дешама в расизме

    Бывший игрок сборной Франции Эрик Кантона раскритиковал Дидье Дешама, который сейчас возглавляет национальную команду. Кантона обвинил его в том, что он подбирает игроков для сборной по расовому признаку. Особенно его возмутило отсутствие Карима Бензема и Атема Бен Арфа, которые остались вне заявки.

    Сначала Кантона назвал премьер-министра Франции Мануэля Вальса «лицемером», заявляя, что он оказывал давление на Дешама для того, чтобы оставить Бензема вне заявки, в то время как французские политики, которые также были вовлечены в скандалы, остаются на своих постах.

    Кроме того, Кантона высказался и в отношении самого Дешама.

    «Бензема потрясающий игрок, Бен Арфа также отличный игрок, но Дешам – это французская фамилия. Возможно, он единственный француз, который имеет по-настоящему французские корни, никто из его семьи не имел связи с другими расами. Но Бензема и Бен Арфа имеют африканские корни…Дискуссия объявляется открытой», – прокомментировал Кантона.

    Источник: AS

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    26.05.2016 22:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 28 мая 2016, 02:18

      Там и так столько нигеров арабов, "хоть ж.пой ешь" ...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 27 мая 2016, 18:38

      чушь. у них и без Бензема с Бен Арфа много арабов и негров в команде

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 мая 2016, 23:03

      Разошелся, как бы опять с ноги в челюсть кому нибудь не закатил.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 22:50

      Вы что там все, с одной баньки с Яя Туре что ли вышли... Везде вам расисты так и мерещатся...

      1
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