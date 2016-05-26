Кантона обвинил Дешама в расизме

Бывший игрок сборной Франции Эрик Кантона раскритиковал Дидье Дешама, который сейчас возглавляет национальную команду. Кантона обвинил его в том, что он подбирает игроков для сборной по расовому признаку. Особенно его возмутило отсутствие Карима Бензема и Атема Бен Арфа, которые остались вне заявки.

Сначала Кантона назвал премьер-министра Франции Мануэля Вальса «лицемером», заявляя, что он оказывал давление на Дешама для того, чтобы оставить Бензема вне заявки, в то время как французские политики, которые также были вовлечены в скандалы, остаются на своих постах.

Кроме того, Кантона высказался и в отношении самого Дешама.

«Бензема потрясающий игрок, Бен Арфа также отличный игрок, но Дешам – это французская фамилия. Возможно, он единственный француз, который имеет по-настоящему французские корни, никто из его семьи не имел связи с другими расами. Но Бензема и Бен Арфа имеют африканские корни…Дискуссия объявляется открытой», – прокомментировал Кантона.