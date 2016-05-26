Продажа Мусы пополнит бюджет «Венло»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса может принести существенную сумму в бюджет своего предыдущего клуба – «Венло». Это произойдет в том случае, если ЦСКА продаст нигерийского футболиста за 30 миллионов евро.

«Если ЦСКА продаст Мусу примерно за такую сумму, мы будем очень рады. Я не комментирую наше соглашение с ЦСКА. Но оно включает в себя большую сумму, которую может получить такой клуб, как «Венло», – приводит слова коммерческого директора голландского клуба Марко Богерса Voetbal International.

Напомним, что Муса перешел в ЦСКА в 2012 году. Этим летом нигериец может пополнить состав чемпиона Англии «Лестер Сити».