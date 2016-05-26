Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Симонян: «В прессе обсуждают контракты, допинг, но не сам футбол»

Симонян: «В прессе обсуждают контракты, допинг, но не сам футбол»

26 мая 2016, 13:02
4

Первый вице-президент РФС Никита Симонян признался, что в прессе сейчас недостаточно сильно пропагандируют футбол, больше обсуждая финансовую составляющую этого вида спорта.

«Надо говорить и писать о спорте. Пропаганда футбола со стороны СМИ крайне недостаточна. Мы говорим о контрактах, допингах, но не о самой игре в мяч. Ее популяризации нет. После отставки Толстых я три месяца был исполняющим обязанности. За эти три месяца меня ни разу не спросили о футболе, все время о контракте Капелло, компенсациях и тому подобное. Мы точно сейчас стали любить футбол меньше, чем это было в наше время. Тогда аудитория была по сто тысяч, а сейчас пустые трибуны. Надо говорит, писать и кричать о футболе. Чемпионат мира – это грандиозное событие. Надо красиво играть.

На хоккей ходят с детьми и беременные женщины, а на футбол боятся ходить. Это проблема. Сравнить болельщиков нашего времени и тех, кто сейчас, это небо и земля. Сейчас боятся ходить, а раньше ходили интеллигенты.

Первая задача у сборной – выйти из группы, хотя группа очень непростая. А потом можно будет ставить другие задачи. Сегодняшняя Англия это не та, с которой играли мы, сейчас команда намного сильнее. И с Уэльсом будет непросто. А выйдут из группы или нет, провокационный вопрос», – приводит слова Симоняна корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Россия Симонян Никита
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1464258548
так вы сами так допустили в РФС что игроки только и думают о деньгах если раньше мальчишки шли в футбол потому что им нравится играть то сейчас туда идут кто не хочет учиться и работать за то прекрасно знают что можно даже во второй лиге выбить контракт и жить лучше чем рабочий или шахтер врач учитель
Ответить
Garrincha58
1464258632
половина игроков в России занимаются футболом не ради удовольствия и исамой игры а ради наживы и денег
Ответить
Black Giz
1464259524
Спрос рождает предложение. Вы им позволили это сделать самим, а теперь удивляетесь результату.
Ответить
Emilk
1464299060
Спартак вперед
Ответить
Главные новости
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+