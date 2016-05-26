Симонян: «В прессе обсуждают контракты, допинг, но не сам футбол»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян признался, что в прессе сейчас недостаточно сильно пропагандируют футбол, больше обсуждая финансовую составляющую этого вида спорта.

«Надо говорить и писать о спорте. Пропаганда футбола со стороны СМИ крайне недостаточна. Мы говорим о контрактах, допингах, но не о самой игре в мяч. Ее популяризации нет. После отставки Толстых я три месяца был исполняющим обязанности. За эти три месяца меня ни разу не спросили о футболе, все время о контракте Капелло, компенсациях и тому подобное. Мы точно сейчас стали любить футбол меньше, чем это было в наше время. Тогда аудитория была по сто тысяч, а сейчас пустые трибуны. Надо говорит, писать и кричать о футболе. Чемпионат мира – это грандиозное событие. Надо красиво играть.

На хоккей ходят с детьми и беременные женщины, а на футбол боятся ходить. Это проблема. Сравнить болельщиков нашего времени и тех, кто сейчас, это небо и земля. Сейчас боятся ходить, а раньше ходили интеллигенты.

Первая задача у сборной – выйти из группы, хотя группа очень непростая. А потом можно будет ставить другие задачи. Сегодняшняя Англия это не та, с которой играли мы, сейчас команда намного сильнее. И с Уэльсом будет непросто. А выйдут из группы или нет, провокационный вопрос», – приводит слова Симоняна корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.