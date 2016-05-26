Лукаку: «Настало время покинуть «Эвертон»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что готов покинуть свой нынешний клуб в ближайшее трансферное окно.

«Настало время покинуть «Эвертон». Я провел хороший сезон, забил много голов, «ириски» были куплены новыми инвесторами. Но у меня свои планы. Я хочу уйти», – приводит слова Лукаку Sky Sports.

Ранее сообщалось о серьезном интересе к Лукаку со стороны «Челси». Кроме этого, он интересен «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед», «Ювентусу», «Баварии» и дортмундской «Боруссии».