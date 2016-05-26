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    Мать Нойштедтера: «Пойду на все матчи сборной России на Евро»

    По словам матери хавбека сборной России Романа Нойштедтера Алины Нойштедтер, она будет поддерживать российскую сборную на Евро-2016 и посетит все матчи турнира с участием национальной команды.

    «Поеду ли я в Марсель на первую игру сборной России? Вчера на работе уже организовала себе замену. У меня вопрос только по поводу билетов. Но я думаю, что в национальной сборной все для членов семей организовано. И билеты – не проблема. Если они будут, поедем на все игры.

    А если придется пробыть целый месяц до финала? Нет, беру отпуск только на дни матчей России в группе – на месяц не могу, на такой срок никто не отпустит. Но ничего, посмотрим… Тем более что надо сохранить дни отпуска. Если пройдем дальше, то я и потом собираюсь приезжать», — сказала она.

    Напомним, что игрок «Шальке» Роман Нойштедтер получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.05.2016 06:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 26 мая 2016, 10:27

      Работает ещё, отпрашивается у кого-то ... Сын мог бы и дело для мамы организовать.

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      Рейтинг: +67

      Lenine 26 мая 2016, 08:50

      Да ладно!
      9 часов на собаках и ты на Велодроме!

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