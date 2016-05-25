«Сток Сити» предложил 15 миллионов за Витселя

«Сток Сити» включился в борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. По информации источника, «гончары» предложили петербургскому клубу 15 миллионов евро за 27-летнего бельгийца.

Напомним, что в число претендентов на хавбека также входит «Рома», которую возглавляет экс-наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. Контракт игрока с «Зенитом» заканчивается летом 2017-го года.

В прошедшем розыгрыше РФПЛ Витсель забил три гола и сделал одну результативную передачу в 29-ти матчах.