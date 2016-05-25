Сборная Италия узнает имя нового главного тренера до начала Евро-2016

Федерация футбола Италии заявила, что имя нового главного тренера «скуадры адзурры» будет объявлено в ближайшее время. Напомним, что нынешний наставник итальянцев Антонио Конте покинет свой пост по завершении чемпионата Европы-2016.

Представление нового рулевого национальной команды, а также ее спортивного директора, состоится до начала континентального первенства во Франции, то есть – до 10-го июня.

Главным кандидатом на кресло главного тренера сборной Италии считается Джампьеро Вентура, покинувший в среду должность наставника «Торино». Спортивным директором, вероятнее всего, станет Марчелло Липпи.