Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Росси не вышел на тренировку сборной Италии из-за проблем с ахиллом

    Хавбек сборной Италии Даниэле Де Росси не принял участие в сегодняшней тренировке национальной команды. 32-летний футболист отсутствовал на занятии по причине возникших проблем с ахилловым сухожилием.

    Кроме того, тренировку были вынуждены пропустить из-за мышечных повреждений полузащитники Тиаго Мотта и Риккардо Монтоливо. Завтра «скуадре адзурре» предстоит сыграть в товарищеском поединке с молодежной командой «Фиорентины».

    Итальянцы проводят подготовку к чемпионату Европы-2016. Напомним, соперниками подопечных Антонио Конте по группе Е являются Бельгия, Ирландия и Швеция.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 26 мая 2016, 04:26

      Да что ж такое у итальянцев творится...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11