Варан: «Очень разочарован тем, что не сыграю на Евро-2016»

Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан не стал скрывать своего разочарования по поводу того, что он не сможет сыграть на домашнем чемпионате Европы из-за травмы. Напомним, что 23-летнего игрока в заявке национальной команды сменил Адиль Рами.
«Я очень недоволен и разочарован тем, что не буду участвовать на Евро-2016. Но я буду оставаться первым фанатом французов! Вперед Франция!» – сообщил Варан.
Je suis très malheureux et déçu de ne pas participer à l'Euro 2016 et resterai quoiqu'il arrive 1er supporter des bleus ! Allez la France
Источник: Twitter