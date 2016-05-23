Рами заменит Варана в составе сборной Франции на Евро-2016

Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан не сможет принять участие на домашнем чемпионате Европы. У игрока диагностировано растяжение задней поверхности бедра, на восстановление которого потребуется как минимум около месяца.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, главный тренер национальной команды Дидье Дешам принял решение заменить футболиста защитником «Севильи» Адилем Рами.