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    Рами заменит Варана в составе сборной Франции на Евро-2016

    Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан не сможет принять участие на домашнем чемпионате Европы. У игрока диагностировано растяжение задней поверхности бедра, на восстановление которого потребуется как минимум около месяца.

    Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, главный тренер национальной команды Дидье Дешам принял решение заменить футболиста защитником «Севильи» Адилем Рами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 15:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +80

      Devil56 23 мая 2016, 19:05

      Больше жалко не Францию, а самого Варана (домашнее Евро, на которое он ехал основным защитником!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 23 мая 2016, 16:41

      Значимая потеря, но у Франции есть с кем, даже выигрывать ЧЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 мая 2016, 16:01

      Сережки на 2 ухах петух??

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Barsuk52 23 мая 2016, 18:02

      Рыбак рыбака видит издалека

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > bset 24 мая 2016, 11:22

      юмор не твое

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 мая 2016, 15:42

      По игре рами достоин чем варан

      1
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