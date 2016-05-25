Гайтан близок к переходу в «Атлетико»

Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан в ближайшее время станет игроком «Атлетико». Сообщается, что 28-летний футболист сегодня прошел медицинское обследование в мадридском клубе.

Игрок сборной Аргентины подпишет с «матрасниками» долгосрочный контракт. О трансфере будет объявлено после финала Лиги чемпионов, где «Атлетико» предстоит сыграть с «Реалом».

В минувшем сезоне Гайтан провел 33 матча в составе «Бенфики», в которых забил восемь голов и сделал 19 результативных передач.