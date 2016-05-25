Денисов: «Шокирован тем, что произошло с «Динамо», но сейчас я кайфую в сборной»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Денисов прокомментировал вылет бело-голубых в ФНЛ, а также поблагодарил главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого за вызов на Евро-2016.

«Честно говоря, в своих игровых качествах я не сомневаюсь, но в последнее время на меня шло сильное психологическое давление. Я шокирован тем, что произошло с московским «Динамо». Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что он все-таки вызвал меня. В сборной я кайфую.

Шикарные сборы, шикарный отель, шикарная страна. И все великолепно. Я нахожусь в отличной обстановке, с великолепными футболистами рядом. Для меня сейчас любые физические нагрузки в кайф.

Соперники по группе? Я думаю, что пока рано что-то говорить, все скажет тренер. Англичан я видел – очень хорошая команда, мне очень понравилась. Думаю, что будет тяжело», – сказал Денисов.