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  • Денисов: «Шокирован тем, что произошло с «Динамо», но сейчас я кайфую в сборной»

Денисов: «Шокирован тем, что произошло с «Динамо», но сейчас я кайфую в сборной»

25 мая 2016, 14:24
20

Полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Денисов прокомментировал вылет бело-голубых в ФНЛ, а также поблагодарил главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого за вызов на Евро-2016.

«Честно говоря, в своих игровых качествах я не сомневаюсь, но в последнее время на меня шло сильное психологическое давление. Я шокирован тем, что произошло с московским «Динамо». Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что он все-таки вызвал меня. В сборной я кайфую.

Шикарные сборы, шикарный отель, шикарная страна. И все великолепно. Я нахожусь в отличной обстановке, с великолепными футболистами рядом. Для меня сейчас любые физические нагрузки в кайф.

Соперники по группе? Я думаю, что пока рано что-то говорить, все скажет тренер. Англичан я видел – очень хорошая команда, мне очень понравилась. Думаю, что будет тяжело», – сказал Денисов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Динамо Денисов Игорь
Комментарии (20)
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Громит
1464175834
После того как обосрался в РФПЛ надо не по отелям кайфовать, а усиленно тренироваться, тем более ЧЕ..
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Asbjorn
1464175907
По жизни кайфует по ходу
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iuda
1464176996
Кайфуешь от того, что Динамо вылетело?
Ответить
marshal9
1464178124
НАРОД СКОЛЬКО В ВАС ГОВНА ЛЬЁТСЯ НОРМАЛЬНЫЙ ОН ИГРОК СЛЫШИТЕ
Ответить
FanatSerj
1464179503
Ахх-хааа-хаааа "Шокирован тем, что произошло с «Динамо»" не ну если он как игрок Динамо шокирован такому событию, то сложно представить как уху ..ели болельщики клуба от такого расклада событий. Эти зажравшиеся му...ки не могли даже с Кубанью в ничью сыграть.
Ответить
Старая сеньора
1464182494
Пять лет уже кайфуешь, когда играть будешь?
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multiscan
1464183133
Вместо пахоты на тренировках - кайф! Вся сборная опять в кальянную подалась?
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Kulimen
1464183347
Денисову все в кайф, такое чувство, что приехал на отдых, а не сборы проходить.
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subbdim
1464184411
Не обламай смотри раньше времени кайф. Денисов ты лучший из русский на своей позиции давай не осрами честь страны
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Lesha VV
1464196453
Клоун
Ответить
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