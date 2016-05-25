Бывший тренер Жиркова: «Юра никогда не высказывал недовольство в адрес тренеров»

Бывший тренер защитника «Зенита» Юрия Жиркова Владимир Ковылин прокомментировал непопадание своего воспитанника на Евро-2016.

«Юра бы не испортил картину на чемпионате Европы. Только бы усилил нашу команду. У Жиркова поврежден ахилл, но вряд ли это могло повлиять. Юрка — боец. Он так воспитан. Всегда серьезно готовился к играм. Когда он играл у меня в «Спартаке», Жирков обходился без серьезных травм. Да и сейчас не было никакой информации, что у него возникли проблемы со здоровьем. Юра показал свой уровень в товарищеской игре с французами, хотя наши тогда очень бледно выглядели.

Я не верю, что Жирков мог некорректно ответить Слуцкому. Он всегда больше злился на себя. Мог, конечно, что-то буркнуть, но все это относилось больше к себе. Юра вообще очень мало говорил. Никогда не позволял себе высказать недовольство в адрес тренера или партнеров», – сказал Ковылин.