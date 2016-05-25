Манолев: «Кубань» имеет отличные шансы остаться в РФПЛ»

Защитник «Кубани» Станислав Манолев пообщался с журналистами после победы над «Томью» (1:0) в первом стыковом матче РФПЛ. По словам футболиста, ему не в первый раз приходилось занимать позицию второго нападающего.

– Станислав, какие впечатления оставил соперник?

– У нас получился сложный матч, потому что мы играли против хорошей команды. Мы знали, что они хорошо держат мяч, у них опасная линия атаки. Для нас было главным не пропустить. В итоге добились хорошего результата, хотя преимущество в два мяча было бы лучше.

– Значит, счет 1:0 можно считать приемлемым для «Кубани"?

– Вполне. Конечно, нас ждет не менее сложный ответный матч, «Томь» будет играть при своих болельщиках. Тем не менее, у нас хорошие шансы.

– Сегодня вы играли на позиции второго форварда. Раньше приходилось быть в таком амплуа?

– Да, когда я был еще совсем молодым, играл на этой позиции. В Англии я также играл в атаке, но справа.

Напомним, что ответная игра пройдет 27 мая.