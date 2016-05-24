Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран: «На месте Бердыева ушел бы в «Спартак»

24 мая 2016, 11:48
18

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран советует наставнику «Ростова» Курбану Бердыеву не отвечать отказом на предложение красно-белых возглавить команду.

«Конечно, на месте Бердыева ушел бы в «Спартак». Причины понятны: у «Спартака», и это ясно, больше ресурсов для решения высоких задач, таких как чемпионство. Плюс понятно, что у «Ростова» есть определенные моменты с финансированием. В «Спартаке» в этом плане все стабильно и понятно, будут ставиться максимальные задачи, подкрепленные ресурсами. В такой ситуации, думаю, любой тренер принял бы подобное предложение.

Что касается возможной отставки Аленичева, то это решение должно принимать руководство клуба. Я не знаю, какие ставились задачи и чего от тренера требовали. Не зная этих вещей, обсуждать «справился – нет» совершенно некорректно. Не видел у команды логики построения фундамента. У «Спартака» были в сезоне настолько разные матчи, порой такие, словно команду только что собрали. То была одна тактика, то играли в пять защитников, то в два нападающих – это то, что я видел. Не видел того, чтобы в команде нечто системное выстраивалось», — сказал Юран.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Юран Сергей Бердыев Курбан
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1464080079
Поэтому ты и не Бердыев.А точнее-никто
Ответить
Диктор
1464080719
После последней игры Спартака-полностью поддерживаю слова Юрана-а в Диме эта игра разочаровала полностью
Ответить
shurik45
1464081235
А почему именно в Спартак ? Что за бред!
Ответить
Заря
1464082754
Дело в том, что Бердыев - это не "Любой" тренер
Ответить
Serjoga
1464082974
По себе людей не судят! И не осуждают! Хохлятская жадность к деньгам (чужим) проявляется! Не хорошо, господин Юран!
Ответить
vladimir-7
1464083204
Да, не пойдёт Бердый в Спартак. Спартаку какого тренера ни дай, все плохие.
Ответить
Kulim
1464084735
Юран, иди письмо пиши, кто должен сборную возглавить, клоун!
Ответить
alp
1464086556
москва о ком звонят твои колокола! 15 лет ты ждешь победы спартака! )) бердыев не дурак, чтобы портить свою репутацию переходом в спартак
Ответить
GM
1464087345
Вот когда Юран окажется на месте Бердыева, с командой, попавшей в ЛЧ, тогда пусть и рассуждает-советует. А пока он больше языком молотит, чем советует. Конечно, Бердыеву под силу вытащить мясных из дерьма, вопрос, надо ли ему это?
Ответить
VVM1964
1464113046
ЗАТО В СПАРТАКЕ ЕСТЬ НЕ АДЕКВАТНОЕ РУКОВОДСТВО ВО ГЛАВЕ С ФЕДУНОМ .
Ответить
Главные новости
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
1
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+