Юран: «На месте Бердыева ушел бы в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран советует наставнику «Ростова» Курбану Бердыеву не отвечать отказом на предложение красно-белых возглавить команду.

«Конечно, на месте Бердыева ушел бы в «Спартак». Причины понятны: у «Спартака», и это ясно, больше ресурсов для решения высоких задач, таких как чемпионство. Плюс понятно, что у «Ростова» есть определенные моменты с финансированием. В «Спартаке» в этом плане все стабильно и понятно, будут ставиться максимальные задачи, подкрепленные ресурсами. В такой ситуации, думаю, любой тренер принял бы подобное предложение.



Что касается возможной отставки Аленичева, то это решение должно принимать руководство клуба. Я не знаю, какие ставились задачи и чего от тренера требовали. Не зная этих вещей, обсуждать «справился – нет» совершенно некорректно. Не видел у команды логики построения фундамента. У «Спартака» были в сезоне настолько разные матчи, порой такие, словно команду только что собрали. То была одна тактика, то играли в пять защитников, то в два нападающих – это то, что я видел. Не видел того, чтобы в команде нечто системное выстраивалось», — сказал Юран.