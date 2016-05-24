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  • Слуцкий: «Кутепов и Жемалетдинов еще получат свой шанс в сборной»

Слуцкий: «Кутепов и Жемалетдинов еще получат свой шанс в сборной»

24 мая 2016, 09:49
8

Наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, по каким причинам он не вызвал в расположение сборной защитника «Спартака» Илью Кутепова и нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Жемалетдинов провел всего четыре матча, из них ярко — два. Так не бывает. Даже если бы он поехал на Евро-2016, он бы там не играл. А что это за опыт? Надо ехать на турнир с хоть какими-то шансами. Вот у Головина они есть. Кутепов? Неплохо смотрелся в концовке сезона, но этого еще недостаточно. У этих ребят появятся шансы, когда они пройдут определенный цикл, продолжат проявлять себя в клубах. Головин, например, всю весеннюю часть был футболистом стартового состава команды — чемпиона страны, выиграв конкуренцию не из-за лимита у Натхо, косвенно у Широкова, Тошича.

Мне очень нравится Баринов, но он пока мало играет. Надеюсь, что со временем Баринов станет ключевым футболистом «Локомотива» или хотя бы войдет в обойму. Назову также Зобнина — хотя команде трудно занести сезон в актив, его прогресс очевиден. Миранчук — не могу сказать, что с тех пор, как он «выстрелил» и его все назвали лучшим молодым игроком, идет прогресс. То вверх, то вниз, то в составе, то нет. Но, безусловно, он находится в этом списке, потому что уже несколько лет выступает за одну из ведущих команд Премьер-лиги. Могилевец, да. Безусловно, Селихов. Наверное, все», — сказал Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Локомотив Спартак Кутепов Илья Жемалетдинов Рифат Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Zeff
1464073890
А Слуцкий вряд ли.
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Иванилдо
1464073947
"Жемалетдинова позовут в сборную России. Вот так вот" Опять дебильный пост в вк, думал уж полсборной поломалось
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Диктор
1464075434
Обещанного как известно три года ждут.
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Barmaleus
1464080335
Ну да, своих то он позвал.
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zra78
1464082665
Да они не хуже Головина
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ufos73
1464110537
Да что бы попасть в сборную, надо быть либо коне-бомжовым, либо, что б уже песок сыпался, а если и то и другое, то КАПИТАН не меньше! )))
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