Хитцфельд: «Бавария никогда не потратит 100 миллионов на одного игрока»

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд дал оценку работе мюнхенцев на трансферном рынке. По словам специалиста, мюнхенский клуб никогда не будет тратить огромные суммы на переходы.

«Мюнхенцы постоянно покупают хороших футболистов и укрепляют команду за счет раннего продления контрактов с игроками.

Но «Бавария» не станет покупать суперзвезду с громким именем. Я говорю о Месси, Роналду, Неймаре, Ибрагимовиче или Суаресе.

Платить за кого-то 100 миллионов евро — это не их философия, не их стиль», — сказал Хитцфельд.