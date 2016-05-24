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    Селюк: «У «Зенита» уже есть сомнительный опыт приглашения человека из «Шахтера»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу в скором времени возглавит «Зенит».

    – Если это случится, то «Зенит» меня сильно удивит.

    – Почему же?

    – Первое — Мирче почти 71 год. Ничего не имею против тренеров такого возраста. Но при всем к ним уважении, им быть полностью погруженными в процесс дел команды и клуба уже трудно. Больше хочется отдыхать, чаще брать паузы в активном участии в тренировках. Можно, конечно, часть полномочий отдать помощникам, но это уже не то. Главный тренер тогда не будет постоянно контролировать происходящее в команде. Думаю, «Зениту» лучше делать ставку на тех, кто моложе, у кого есть перспектива.

    – Какие еще аргументы «против»?

    – Успехи «Шахтера» в эпоху Луческу — не только заслуга тренера. Луческу очень повезло с хозяином клуба. Ринат Ахметов любит футбол всем сердцем, внимательно вникает во все трансферные и селекционные вопросы, тренера контролирует. Во многом, поэтому с новичками «Шахтер» всегда попадает в «десятку», они становятся лидерами команды, а потом их продают за огромные деньги. Что положительно влияет на имидж клуба и обеспечивает возможность и дальше покупать сильных футболистов. Добиваться результата при таком управлении гораздо легче. Третий аргумент – сам по себе уход Луческу из «Шахтера»…

    – Что с этим не так? Человек отработал феноменальный срок в одном клубе — 12 лет. Последние два года команда жила в Киеве, а домашние матчи проводила в Одессе и Львове. От этого разве Луческу не мог устать?

    – Послушайте, если Луческу не остался в «Шахтере», значит, захотел этого именно Ахметов. На тысячу процентов убежден! И ведь у «Зенита» уже есть сомнительный опыт приглашения человека из «Шахтера».

    – Вы о ком?

    – О Хенке ван Стее, он сейчас ведь не только у вас там Академией руководит, но пост спортивного директора занимает. Я видел Хенка в Донецке — очень много показухи. Занимался Академией, а ходил, курил трубку с таким видом, как будто все вопросы в клубе решает. Его самомнение настолько взлетело, что ван Стее поехал в Голландию показывать, что может все. Возглавил «Де Графсхаап». Но какой он тренер, убедительно говорит результат команды — она в том сезоне вылетела в низший дивизион.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.05.2016 01:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 мая 2016, 11:05

      Я тоже не понимаю назначение Луческу, хотя...время покажет.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2016, 09:23

      ули языками чесать время покажет кто прав кто карасевщина кто красно белый окорок

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 мая 2016, 09:07

      КОНЕЦ ГАЗПРОЕКТУ))))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 24 мая 2016, 10:02

      Повесьте плакат над своим КБД, и успокойтесь наконец-то.
      А главное, не забывайте вовремя употреблять, прописанное вам лекарство!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 мая 2016, 08:21

      Селюк это фамилия или место обитания?

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 07:30

      Завидуй молча.

      0
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 24 мая 2016, 07:24

      :-)

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