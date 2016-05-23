Бузова требует извинений от «Спартака»

Жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова возмущена поведением болельщиков «Спартака» в матче, который состоялся между командами 30 апреля. Во время поединка с сектора фанатов «Спартака» прозвучала кричалка «Бузова – проститутка». Теперь телеведущая требует извинений от красно-белых.

«На матче я не видела и не слышала, что происходит в секторе болельщиков «Спартака». Мне только через несколько дней показали это видео. Это абсолютно неспортивное поведение, и футбольный клуб «Спартак» должен обращать внимание на такие моменты. Оскорблять девушек — это не по-мужски! Я предполагаю, что болельщики хотели привлечь внимание, выкрикивая оскорбления. Я публичный человек и довольно узнаваемая. Хочешь обратить на себя внимание — оскорби Бузову. Я надеюсь услышать извинения от «Спартака"! Мой муж во время игры, к счастью, не слышал всего этого. Ему, конечно, неприятно такое поведение фанатов», – заявила Бузова.