Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бузова требует извинений от «Спартака»

23 мая 2016, 20:32
48

Жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова возмущена поведением болельщиков «Спартака» в матче, который состоялся между командами 30 апреля. Во время поединка с сектора фанатов «Спартака» прозвучала кричалка «Бузова – проститутка». Теперь телеведущая требует извинений от красно-белых.

«На матче я не видела и не слышала, что происходит в секторе болельщиков «Спартака». Мне только через несколько дней показали это видео. Это абсолютно неспортивное поведение, и футбольный клуб «Спартак» должен обращать внимание на такие моменты. Оскорблять девушек — это не по-мужски! Я предполагаю, что болельщики хотели привлечь внимание, выкрикивая оскорбления. Я публичный человек и довольно узнаваемая. Хочешь обратить на себя внимание — оскорби Бузову. Я надеюсь услышать извинения от «Спартака"! Мой муж во время игры, к счастью, не слышал всего этого. Ему, конечно, неприятно такое поведение фанатов», – заявила Бузова.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тарасов Дмитрий
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sergh4
1464024930
Красавчики! Уважуха фанам Спартака!
Ответить
jet andy
1464025753
Гори в аду со своим Д2, Арбузова!
Ответить
СЛАВА 81
1464026884
Я тоже не люблю Бузуву, но оскорблять - это свинство.
Ответить
Тraumtanzеr
1464027482
Закрой дом - 2, тогда будут кричать спасибо.
Ответить
grand-igor
1464028051
ребята она шалава ! придется извинится
Ответить
KROFF
1464030131
Впервые за сезон проникся уважением к болелам Спартака.
Ответить
Jack24
1464033182
Самое правильное слово подыскали, на правду не обижаются. Извинятся никто не будет. Кто ты такая?
Ответить
BlackMurder
1464033759
Матч че не требуешь переиграть? Все по делу красно белые определили
Ответить
ivan941
1464041057
за свой еб..ный дом 2 пусть извиняется перед всей страной
Ответить
aurora5858
1464063802
Нравиться платить штрафы Давно пора прикрыть зверинцы
Ответить
Главные новости
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
1
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
4
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+