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    «Амкар» объявил об уходе Дайка

    Руководство «Амкара» и нападающий Брайт Дайк пришли к взаимному соглашению о том, что американец больше не будет выступать за красно-черных. Напомним, что 29-летний форвард пришел в пермский клуб зимой этого года. В составе команды он провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    «Зимой мы приглашали Дайка, который был свободным агентом, на очень небольшую зарплату, прекрасно понимая, что ему предстоит проделать огромный путь, чтобы закрепиться в основном составе «Амкара». Под руководством Гаджи Гаджиева он старательно работал и заметно прибавил, но тренеры пришли к выводу, что тех сильных качеств, которыми Дайк, безусловно, обладает, может не хватить для стабильных выступлений в Премьер-лиге. Тем более, что ему предстоит конкурировать с футболистами, имеющими российские паспорта. Дайк был весьма полезен в тренировочном процессе, он хорошо вошел в коллектив, но мы все же рассчитываем найти на следующий сезон более сильного форварда, – прокомментировал уход футболиста исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    23.05.2016 17:09
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