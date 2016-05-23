Мамаев: «В ЦСКА я играл больше оборонительного полузащитника»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев рассказал за счет чего ему удалось прибавить в атакующих действиях.

«Стал ли этот сезон лучшим в карьере? Я думаю, да. Статистика говорит об этом. В ЦСКА я играл больше оборонительного полузащитника. А в «Краснодаре» из-за травмы я фактически выбыл на год. По сути, это мой первый полноценный сезон. И с передачами у меня ладится из-за того, что тренер передвинул меня ближе к атаке. Это произошло сразу после того, как я залечил травму – прошлой весной. Тренер напрямую сказал, что эта позиция мне больше подходит. И оказался прав.

Новая позиция? Да, был дискомфорт. Я никогда не играл там регулярно, разве что отрывками по ходу матча. Поначалу не понимал, как играть в обороне, когда бежать в атаку. Сейчас уже все нормально. Теперь мне намного привычнее там, где я играю сейчас. Все благодаря тому, что команда растет.

В «Краснодаре» за три года изменилось многое. Во-первых, появились футболисты более высокого уровня. Во-вторых, видна работа тренера. Как ни крути, есть результат. Может, мы занимаем не совсем то место, какое хотим, но виден уровень командной игры», – рассказал Мамаев.

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Мамаев провел на поле 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.