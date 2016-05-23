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  • Бубнов: «Не понимаю, почему в сборную России вызван Нойштедтер, а не Новосельцев»

Бубнов: «Не понимаю, почему в сборную России вызван Нойштедтер, а не Новосельцев»

23 мая 2016, 00:09
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вызове в состав сборной России на Евро-2016 полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

– Оправдано ли приглашение давешнего легионера Романа Нойштедтера?

– По большому счету, это удивительное решение. Теперь очевидно, что Нойштедтера целенаправленно вели с расчетом на континентальное первенство, но игрок никогда прежде не был в российской команде, не выступал на уровне взрослых сборных. Одно дело, как он выглядит в «Шальке», другое – как проявит себя в кардинально отличной обстановке с новыми партнерами на большом турнире. Почему именно он, а, к примеру, не Иван Новосельцев? Ответ на этот вопрос мы, по идее, должны получить во Франции, хотя Нойштедтер вряд ли рассматривается в качестве игрока старта.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Россия Шальке-04 Нойштедтер Роман Новосельцев Иван Бубнов Александр
Комментарии (8)
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арейская
1463960122
Ну да, приглашать в сборную натурализованных игроков, это уже наша фишка, с целью того, чтобы другие желающие легионеры бросились оформлять российское гражданство
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palych1974
1463970613
Я тоже не понимаю! Тем более в этом сезоне из под него частенько Гельзенкирхену прилетало.
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Bekkz
1463972165
Это игрок Бундеслига, а не РОСТОВА. Слуцкийдвастандарта
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aurora5858
1463979699
Натурализация -единственный шанс на 2018 г.
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yurdin
1463983308
Мне трудно представить Нойштедтера в составе сборной, дай Бог,если у него всё сразу получится. Но на данный момент пока просто похоже на пиар политпроекта с получением гражданства хотя бы более- менее засветившимися спортсменами.
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RamonCSKA
1464008418
Так он же отвечал дилетантам ,почему не вызвал новосельцева, он привык играть в 3 центральных защитника,по схеме ростов не подходит его модели в сборной
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Samov@r
1464032086
Лысый маразматик
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Zeff
1464075179
Это к Гинеру.
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