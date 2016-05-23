Бубнов: «Не понимаю, почему в сборную России вызван Нойштедтер, а не Новосельцев»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вызове в состав сборной России на Евро-2016 полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

– Оправдано ли приглашение давешнего легионера Романа Нойштедтера?

– По большому счету, это удивительное решение. Теперь очевидно, что Нойштедтера целенаправленно вели с расчетом на континентальное первенство, но игрок никогда прежде не был в российской команде, не выступал на уровне взрослых сборных. Одно дело, как он выглядит в «Шальке», другое – как проявит себя в кардинально отличной обстановке с новыми партнерами на большом турнире. Почему именно он, а, к примеру, не Иван Новосельцев? Ответ на этот вопрос мы, по идее, должны получить во Франции, хотя Нойштедтер вряд ли рассматривается в качестве игрока старта.