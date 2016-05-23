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    Бубнов: «Не понимаю, почему в сборную России вызван Нойштедтер, а не Новосельцев»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вызове в состав сборной России на Евро-2016 полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

    – Оправдано ли приглашение давешнего легионера Романа Нойштедтера?

    – По большому счету, это удивительное решение. Теперь очевидно, что Нойштедтера целенаправленно вели с расчетом на континентальное первенство, но игрок никогда прежде не был в российской команде, не выступал на уровне взрослых сборных. Одно дело, как он выглядит в «Шальке», другое – как проявит себя в кардинально отличной обстановке с новыми партнерами на большом турнире. Почему именно он, а, к примеру, не Иван Новосельцев? Ответ на этот вопрос мы, по идее, должны получить во Франции, хотя Нойштедтер вряд ли рассматривается в качестве игрока старта.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.05.2016 00:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 мая 2016, 10:32

      Это к Гинеру.

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 23 мая 2016, 22:34

      Лысый маразматик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 23 мая 2016, 16:00

      Так он же отвечал дилетантам ,почему не вызвал новосельцева, он привык играть в 3 центральных защитника,по схеме ростов не подходит его модели в сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 23 мая 2016, 09:01

      Мне трудно представить Нойштедтера в составе сборной, дай Бог,если у него всё сразу получится. Но на данный момент пока просто похоже на пиар политпроекта с получением гражданства хотя бы более- менее засветившимися спортсменами.

      3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 мая 2016, 08:01

      Натурализация -единственный шанс на 2018 г.

      3
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 23 мая 2016, 05:56

      Это игрок Бундеслига, а не РОСТОВА. Слуцкийдвастандарта

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 23 мая 2016, 05:30

      Я тоже не понимаю! Тем более в этом сезоне из под него частенько Гельзенкирхену прилетало.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 02:35

      Ну да, приглашать в сборную натурализованных игроков, это уже наша фишка, с целью того, чтобы другие желающие легионеры бросились оформлять российское гражданство

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