Слуцкий: «По Нойштедтеру никаких опасений нет»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

– Как развивается ситуация с гражданством Нойштедтера?

– Виталий Мутко меня спрашивал, насколько тренерский штаб заинтересован в Нойштедтере как в игроке, на что я ответил: да, заинтересованы. Я несколько раз летал в Гельзенкирхен, пристально за ним наблюдал и могу сказать, что Роман соответствует требованиям национальной команды. К тому же он играет на дефицитной для нас позиции. Может сыграть и опорного полузащитника, и центрального защитника.

– Лично общались?

– Постоянно. Мы с ним все время на связи. С самого моего первого визита в Гельзенкирхен – я там был в январе.

– Но у Нойштедтера – ни одного матча за сборную.

– Все-таки он играет на таком уровне, уже много лет защищает цвета «Шальке» – а это одна из ведущих команд бундеслиги. В этом плане никаких опасений нет.