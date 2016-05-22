Слуцкий: «Игроки «Ростова»? Одного удачного сезона недостаточно для вызова в сборную на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал непопадание в заявку национальной команды на Евро-2016 игроков «Ростова», занявшего второе место.

«Ростов» – тренерская команда, это первое. Во-вторых, был бы российский паспорт у Азмуна или Баштуша... Это я к тому, что ключевые роли там играют легионеры. К сожалению, у российских футболистов «Ростова» пока нет ни международного опыта, ни серьезного опыта выступлений за сборную. Финальная часть чемпионата Европы – слишком серьезное соревнование, чтобы подходить к нему без подготовки. Кроме того, принципиальным образом отличаются тактические схемы, используемые в «Ростове» и в национальной сборной. Тот же Новосельцев должен будет перестраиваться с игры в три центральных защитника на игру в два защитника. То же касается флангового защитника Кудряшова. На наш взгляд, это требовало бы определенного времени, а у нас и так будет самая короткая подготовка к турниру за последнее время. Тратить время на то, чтобы встроить игроков, не вызывавшихся ранее, мы не готовы.

Джанаева не пришлось бы встраивать? Поймите, «Ростов» провел прекрасный сезон, они большие молодцы, все это будет учитываться в дальнейшем, но сегодня для игры на таком уровне необходимо иметь определенный опыт. Понимаю, если бы речь шла о совсем молодых игроках, вроде Жемалетдинова. Кстати, если бы он отыграл весь сезон, как концовку, был бы в сборной. Но мы говорим о более возрастных футболистах. Не забывайте, Кудряшов – 1987 года рождения, Джанаев – тоже. Одного удачного сезона недостаточно для вызова в национальную команду на чемпионат Европы», – заявил Слуцкий.