Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Игроки «Ростова»? Одного удачного сезона недостаточно для вызова в сборную на чемпионат Европы»

Слуцкий: «Игроки «Ростова»? Одного удачного сезона недостаточно для вызова в сборную на чемпионат Европы»

22 мая 2016, 16:33
46

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал непопадание в заявку национальной команды на Евро-2016 игроков «Ростова», занявшего второе место.

«Ростов» – тренерская команда, это первое. Во-вторых, был бы российский паспорт у Азмуна или Баштуша... Это я к тому, что ключевые роли там играют легионеры. К сожалению, у российских футболистов «Ростова» пока нет ни международного опыта, ни серьезного опыта выступлений за сборную. Финальная часть чемпионата Европы – слишком серьезное соревнование, чтобы подходить к нему без подготовки. Кроме того, принципиальным образом отличаются тактические схемы, используемые в «Ростове» и в национальной сборной. Тот же Новосельцев должен будет перестраиваться с игры в три центральных защитника на игру в два защитника. То же касается флангового защитника Кудряшова. На наш взгляд, это требовало бы определенного времени, а у нас и так будет самая короткая подготовка к турниру за последнее время. Тратить время на то, чтобы встроить игроков, не вызывавшихся ранее, мы не готовы.

Джанаева не пришлось бы встраивать? Поймите, «Ростов» провел прекрасный сезон, они большие молодцы, все это будет учитываться в дальнейшем, но сегодня для игры на таком уровне необходимо иметь определенный опыт. Понимаю, если бы речь шла о совсем молодых игроках, вроде Жемалетдинова. Кстати, если бы он отыграл весь сезон, как концовку, был бы в сборной. Но мы говорим о более возрастных футболистах. Не забывайте, Кудряшов – 1987 года рождения, Джанаев – тоже. Одного удачного сезона недостаточно для вызова в национальную команду на чемпионат Европы», – заявил Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Ростов Кудряшов Федор Джанаев Сослан Новосельцев Иван Слуцкий Леонид
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ronaldinho R10
1463924941
Какой бы результат на Евро 2016 не был - буду поддерживать Леонида Викторовича и нашу команду!Вперед,Россия!
Ответить
westerose
1463925247
Все таки это ревность) И да..... Одного удачного сезона ДОСТАТОЧНО для вызова в сборную на чемпионат Европы, ибо это показывает уровень игроков НА ДАННЫЙ МОМЕНТ!
Ответить
crazy D
1463926614
Чёт про Головина он так не сказал,а он и половины сезона не провёл. Свой поняшка же. И Гильерме вызван по делу,хоть и провёл средний сезон. А про ФНЛовца Денисова и говорить смешно.Не говоря уж о Широкове,вообще человек-скамейка.
Ответить
slavа0508
1463926702
Что то ,то Гинер на Ростов бочку в прессе катил теперь Слуцкий,Не красиво господа вы себя ведёте
Ответить
ЗаЖиМ
1463927678
Ну ты, Лёня, конечно сильно аргументировал, набрал братьев Подберёзовиков и академиков с тросточками!!!)) ну-ну... с группы хотя бы выйди с такой колодой!!! :)
Ответить
ManUtd-Volgograd
1463928095
А 3 неудачных сезона у Широкова, достаточно чтоб вызывать его! Лучше б Миранчука, Газинского, Тарсова, Полоза, Могилевца взял авансом. Надо молодежь готовить к 2018 году
Ответить
AnTiNeHrEsT
1463931207
Лучше берез своих деревянных и игночка старого взять же.
Ответить
sidul1
1463932506
сборная полный ноль,так жён свозят в париж
Ответить
diadushka
1463933605
"Одного удачного сезона недостаточно для вызова в сборную...... А достаточно числиться игроком цска"
Ответить
Garrincha58
1463936135
ну да ему надо чтобы Джанаев установил рекорд ЛЧ как Конифей тогда он его вызовет
Ответить
Главные новости
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
1
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+