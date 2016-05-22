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    Газзаев: «Смолов – лучший игрок сезона в нашей стране»

    Известный футбольный функционер Валерий Газзаев поделился своим мнением о победе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в гонке бомбардиров завершившегося розыгрыша чемпионата России.

    «Федор Смолов – форвард современной формации, способный сыграть по всему фронту атаки. Не раз уже отмечал умения этого нападающего одинаково эффективно действовать как на фланге, так и в центре. Мы должны радоваться, что получили высококлассного игрока. Давно в нашем чемпионате столько не забивал именно российский форвард. Смолов не просто лучший бомбардир прошедшего чемпионата России — он, вероятно, лучший игрок сезона в нашей стране», – заявил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 14:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 22 мая 2016, 20:09

      Единственно, за что Капелле можно сказать спасибо- верил в Федора. Если бы не он, пацан мог бы и сломаться.

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 мая 2016, 14:52

      спасибо за новость))))

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