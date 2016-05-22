Гаджиев: «Амкар» в этом сезоне выступил удовлетворительно»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги сезона для своей команды.

«Сезон получился сложным для нас. К сожалению, очень часто приходилось менять ведущих игроков из-за травм и дисквалификаций. Значительные изменения, особенно в линии обороны мешали более удачному выступлению. В состав у нас влились 8 – 10 человек из тех, кто в прошлом сезоне не играл или кого не было, а это слишком много. Зато получили целую группу игроков, россиян, которые уже имеют опыт выступления в чемпионате. Надеемся, это им поможет в следующем сезоне. Исходя из всего этого, скажу, что мы выступили удовлетворительно.

«Амкар» должен частично укрепиться, как модно сейчас говорить, – точечно. Это первое. А второе, считаю, что у значительной группы игроков есть потенциал и они могут играть лучше, чем сейчас», – заявил Гаджиев.