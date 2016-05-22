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    Газзаев: «Уверен, в следующем сезоне «Динамо» вернется в РФПЛ и больше не допустит подобного провала»

    Известный футбольный функционер Валерий Газзаев поделился своим мнением о вылете московского «Динамо» в ФНЛ.

    «В первую очередь в вылете «Динамо» виновато руководство. У руля футбольного клуба должны работать профессионалы, а не финансисты. Нельзя доверять спортивную часть тем, кто не имеет соответствующего опыта в подборе футболистов и тренеров. Посмотрите, к чему это привело: «Динамо» еще недавно боролось за призовые места, а сегодня вылетает из РФПЛ. Для клуба, в котором выступал лучший вратарь XX века такой результат – трагедия, не меньше. Потому во многом разделяю негодование болельщиков «Динамо», болезненно отреагировавших на вылет любимой команды.

    «Динамо» — клуб с грандиозными планами и амбициями. В 2017 году бело-голубые вводят в эксплуатацию мощнейший спортивный комплекс, не имеющий аналогов в мире. Имея такие возможности и традиции, клуб необходимо возвращать в РФПЛ в первый же сезон, а там навязывать борьбу за самые высокие места. Любого человека, причастного к сегодняшнему «Динамо», история клуба обязывает думать только о победах, они должны понимать ответственность. Уверен, что в следующем сезоне бело-голубые обеспечат себе прописку в высшем дивизионе российского футбола и больше не допустят подобного провала», – заявил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 12:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 мая 2016, 14:51

      Кстати,как та объединенная лига ??))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 22 мая 2016, 12:22

      Позор одним словом!

      2
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