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    Габулов: «Наше сотрудничество с «Динамо» прекращено»

    Вратарь «Динамо» Владимир Габулов в следующем сезоне не будет выступать за команду в ФНЛ. Напомним, что ранее появилась информация, что футболист пообещал болельщикам остаться игроком бело-голубых даже в случае вылета из РФПЛ.

    «Очень жаль, что в итоге это произошло. Мы все бились до конца и старались переломить ситуацию. К сожалению, нам это не удалось. Может быть, это было суждено нам свыше. Или решено.

    Я хотел бы поблагодарить всех, с кем на протяжении этих лет мне довелось поработать в «Динамо». Всем, кто причастен к футбольному клубу «Динамо», всем болельщикам, которые поддерживали меня, всем тем, кто критиковал меня я говорю спасибо.

    Играя за «Динамо», я всегда чувствовал поддержку болельщиков. Да, что-то получалось, что-то нет, но я могу с уверенностью сказать, что я всегда отдавал себя на 100% команде, на 100% игре.

    Хочу подчеркнуть, что с тех пор как «Динамо» отозвало свое предложение о продлении контракта, сделанное мне в конце первого круга чемпионата России, никаких предложений о продлении контракта или проведении переговоров о его продлении я от руководства клуба не получал. Сегодня у нас состоялся разговор с руководством «Динамо», в результате которого наше сотрудничество было прекращено», — сообщил Габулов на своем официальном сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 06:13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2016, 13:38

      Так у него зарплата мама не горюй, зачем он в ФНЛ то такой нужен, да и с остальными миллионерами туда же, хочешь играть на ЗП ФНЛ ну тогда оставайся базу нет красава, а если был в Динамо из за бабла, ну так сами виноваты играть надо было, а не делать кислые морды, все лавочка закрылась можете уходить.
      В этом и есть очищающая сила ФНЛ, все пешеходные мажоры быстро разбегутся, не сейчас так через пол года.

      4
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 22 мая 2016, 19:34

      Во будет смеху, если они застрянут там больше чем на сезон.

      0
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      Рейтинг: +40

      mukhakha 22 мая 2016, 18:24

      Для тех кто не умеет читать:
      с тех пор как «Динамо» отозвало свое предложение о продлении контракта, сделанное мне в конце первого круга чемпионата России, никаких предложений о продлении контракта или проведении переговоров о его продлении я от руководства клуба не получал. Сегодня у нас состоялся разговор с руководством «Динамо», в результате которого наше сотрудничество было прекращено», — сообщил Габулов на своем официальном сайте.

      p.s. внимательно вчитайтесь, прежде чем называть Габулова крысой, иудой и т.д.

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 22 мая 2016, 12:26

      Пусть в зеньку идет. Все лучше, чем грек))

      3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 мая 2016, 12:18

      А чё он за базар не ответил свой?он же говорил в ФНЛ даже будет выступать,тёлки бело-голубые

      5
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 мая 2016, 12:10

      всех в Торпедо армавир к карпину)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Strig 22 мая 2016, 11:34

      Думаю, что габулов это уровень 2 го дива дворовой лиги при таком отношении

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 мая 2016, 11:31

      Великий Ювентус был понижен в лиге, но Величайший их вратарей БУФФОН остался с клубом и с триумфом вернулся, а мелочь пузатая вроде габуловых так себя ведут как будто без них мир перевернется...Не перевернется,

      5
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 мая 2016, 11:27

      и этот "про решили" запел. и пофиг что сами забивать не умеют, и деревянный дзюба 3-х защитников за раз обыгрывает ))) желаю динамо повариться в ФНЛ минимум 2 года....

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 мая 2016, 11:20

      Эти игрочишки слишком большие деньги для фнл получают....так что не удивлюсь если всех этих миллионеров хапуг попросят на выход

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