Денисов, Ионов и Габулов пообещали выступать за «Динамо» в ФНЛ

Футболисты «Динамо» провели встречу с болельщиками клуба, на которой пообещали, что не уйдут из московской команды в том случае, если она вылетит из Премьер-лиги. Сообщается, что многие игроки, включая Игоря Денисова, Алексея Ионова и Владимира Габулова, заявили, что продолжат выступать за бело-голубых в ФНЛ.

Напомним, что за тур до окончания розыгрыша РФПЛ «Динамо» располагается на 14-м месте в турнирной таблице и находится всего в одном очке от зоны вылета.