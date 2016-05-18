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    Денисов, Ионов и Габулов пообещали выступать за «Динамо» в ФНЛ

    Футболисты «Динамо» провели встречу с болельщиками клуба, на которой пообещали, что не уйдут из московской команды в том случае, если она вылетит из Премьер-лиги. Сообщается, что многие игроки, включая Игоря Денисова, Алексея Ионова и Владимира Габулова, заявили, что продолжат выступать за бело-голубых в ФНЛ.

    Напомним, что за тур до окончания розыгрыша РФПЛ «Динамо» располагается на 14-м месте в турнирной таблице и находится всего в одном очке от зоны вылета.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.05.2016 08:53
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 16:04

      Габулов уже заявил,что в Динамо его не будет в следующем сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 22 мая 2016, 09:56

      Денисову лишь бы Деньги платили. Нет разницы, гДе играть. На Дне, так на Дне.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2016, 16:46

      Денисов и Ионов первые свалят из клуба.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 21 мая 2016, 08:32

      Ну-ну!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 18 мая 2016, 13:45

      Как вам проект-в команде только российские игроки?Все наглядно показано,как наши игроки и тренера видят футбол.Не наше это,футбол.Нет что бы учиться у игроков с других чемпионатов,вводить в школы тренеров из зарубежья.Мы лучше будем брать опыт от своего игрока к своему,авось прокатит.У нас все так построено!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 18 мая 2016, 11:44

      Пригласите тогда тренером Карпина - всё повеселее будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > iuda 18 мая 2016, 14:33

      Ахахах,точно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 мая 2016, 11:24

      ну если зарплата как в РПЛ остается то они могут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 18 мая 2016, 11:20

      А их кто то куда то собирается покупать??? Кому они нужны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2016, 10:58

      аххх-хааа-хаааа прям у меня уже трогательная слеза упала на динамовский шарфик.
      Охренели совсем ФНЛ, а то будете самым позорным составом за все столетие, давайте бейтесь, вздрючте этот Зенит, чтоб аж у гулливера бомбануло.
      Учитесь у Ростова избалованные бестолочи и миллионеры.

      10
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 мая 2016, 10:54

      Уфа у Спартака не выиграет,как же как и Мордовия у Локомотива,считай Динамиком повезло,они тоже у Зенита не выиграют скорее всего

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