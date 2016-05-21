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    На пост главного тренера «Динамо» руководство клуба рассматривает несколько претендентов

    По словам члена совета директоров «Динамо» Сергея Сысоева, клуб имеет список из нескольких претендентов на пост нового главного тренера клуба. Тем не менее, какие-то конкретные фамилии он называть отказался. Напомним, сегодня бело-голубые уступили «Зениту» (0:3) в матче 30-го тура РФПЛ и покинули высший российский дивизион.

    В данный момент должность исполняющего обязанности наставника столичной команды занимает Сергей Чикишев. При нем «Динамо» провело три последних встречи первенства, проиграв их с общим счетом 1:7.

    По информации СМИ, в число кандидатов на кресло главного тренера бело-голубых входят Юрий Семин и Дмитрий Черышев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2016 18:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 мая 2016, 18:55

      Но никто не соглашается.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 21 мая 2016, 18:59

      Теперь непонятно кто будет ими руководить. Нацгвардия? Или менты,по старинке?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 21 мая 2016, 19:26

      Если нацгвардия, то боюсь начнут отсреливать игроков прямо на поле, им теперь дпя этого, просто должно показаться, что он экстремист. Через неделю суд это подтвердит на основании засекреченного свидетеля.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 21 мая 2016, 19:39

      Пока сижу возле компа слушаю через инет Рок Арсенал Екатеринбург, классную музыку гоняют, в основном старый рок, рекомендую.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 21 мая 2016, 20:59

      Послушаю

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      Рейтинг: +193

      westerose 21 мая 2016, 18:52

      По информации СМИ, в число кандидатов на кресло главного тренера бело-голубых входят Юрий Семин и Дмитрий Черышев.

      Значит в следующем сезоне Динамо в РФПЛ не вернется...

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