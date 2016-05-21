Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чикишев: «Все бывает в первый раз. «Ювентус» тоже вылетал»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Чикишев поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ, в котором бело-голубые потерпели крупное поражение от «Зенита» со счетом 0:1. Таким образом, московский клуб впервые в истории вылетел в ФНЛ.

    «Какое настроение в раздевалке? Все переживают. Такая ситуация с «Динамо» сложилась впервые в истории. Все, конечно, бывает в первый раз. «Ювентус» тоже вылетал. Но нас это нисколько не оправдывает.

    Надо провести совещание с руководством «Динамо». Скорее всего, подготовка к ФНЛ начнется раньше, чем хотелось бы игрокам. Если бы у нас была возможность спокойно отыграть игру, остановиться, осмотреться, мы бы, возможно, сыграли лучше. А так пришлось готовить команду к трем матчам за 10 дней в цейтноте. Понятно, что в Англии есть Boxing Day, но там во время этого отрезка не меняют тренеров», – сказал Чикишев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2016 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2016, 19:08

      Чикишев Ювентус никогда не вылетал его просто туда отправили за якобы договорняки лучше бы про Спартак сказал а то сравнил Ювентус и Днище

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11