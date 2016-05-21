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«Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона

21 мая 2016, 16:01
51

Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Зенита» (0:3) в матче 30-го тура РФПЛ. Таким образом, бело-голубые заработали в нынешнем розыгрыше чемпионата России 25 очков, заняли 15-е место в турнирной таблице и напрямую покинули элитный дивизион.

Отметим, что «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона чемпионата России и в следующем сезоне станет участником ФНЛ. Московский клуб 11 раз становился чемпионом СССР и семь раз завоевывал национальный Кубок.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (51)
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ц
1463835943
Спасибо бездарному пузатому руководству, вы вошли в историю!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463836121
ВТБ кинет Динамо , заберет арену, а Динамо расформируют. Торпедо -Металлург, Москва и теперь Динамо. Вот оно развитие футбола под руководством Мутко.
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MrVanes-Zenit
1463836498
Рады были помочь
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paparazzi-kazan
1463836529
Пусть в пердиве и сидят , хватит команд из Москвы ПЛ.
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Fc_Baikal
1463836571
Супер дерби Динамо-Спартак-2
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Tri
1463836979
Скажите спасибо Денисову. он анжи отправил в фнл, а теперь и динано, если останится, он вас прямиком в пфл поведёт.
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TripLike
1463838536
Так и надо мусоркам,надеюсь они никогда не вернутся.
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ARSteven89
1463839227
От Вальбуэна и 1/8 финала Лиги Европы до 11 россиян в составе и вылета в ФНЛ, кто бы мог подумать.
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mik1954
1463841296
Пусть вылетевшая Динама вспомнит "мучение Шунина" после брошенной в игре с Зенитом петарды, которая лишила его чемпионства, за все рано или поздно нужно платить....
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Igorello97
1463841523
Теперь в ФНЛ будет московское дерби Динамо-Спартак-2
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