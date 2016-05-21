«Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона

Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Зенита» (0:3) в матче 30-го тура РФПЛ. Таким образом, бело-голубые заработали в нынешнем розыгрыше чемпионата России 25 очков, заняли 15-е место в турнирной таблице и напрямую покинули элитный дивизион.

Отметим, что «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона чемпионата России и в следующем сезоне станет участником ФНЛ. Московский клуб 11 раз становился чемпионом СССР и семь раз завоевывал национальный Кубок.