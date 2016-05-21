Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черевченко покинет пост главного тренера «Локомотива» по завершении сезона

Черевченко покинет пост главного тренера «Локомотива» по завершении сезона

21 мая 2016, 14:56
21

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко покинет свой пост по завершении нынешнего сезона. Таким образом, сегодняшним матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Мордовии» специалист завершит свое пребывание на тренерском мостике железнодорожников.

По всей вероятности, официально об уходе Черевченко с должности рулевого красно-зеленых будет объявлено по завершении сегодняшней встречи.

«Локомотив» располагается на шестой позиции в чемпионате России и вне зависимости от исхода поединка с «Мордовией» завершит на ней сезон.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex kidn
1463833515
Если бы Кубани не слили были бы пятыми
Ответить
ManUtd-Volgograd
1463833576
Ебнулись чтоль??? Опять какого нибудь хуеплета иностранного пригласят на 1 сезон! Дайте поработать человеку!!!
Ответить
Zly
1463833606
Это не Гошу гнать надо, а Олю ссаными тряпками. Что она делает с клубом...жаль Локо, что у клуба во главе баба без мозгов
Ответить
bringing
1463834451
В Локомотиве руководство менять надо,там все ошибки клуба,а их интересует только бабло.Черевченко может сделать намного больше,если это конечно не очередное писанное враньё....
Ответить
alex-76
1463834656
смородская иди (( (((!
Ответить
Tri
1463834909
Зря, норм. тренер, Мауриньё к вам всё равно не поедет, а если продолжать бесконечную череду смены тренеров, можно оказаться там, где сейчас динамо.
Ответить
порт
1463837244
Том что в дрезине мозги что ли поехали? Нормально же Черевченко рулил.
Ответить
Измайловский Кочегар
1463838576
Если Игорю предложат пост главного тренера в любой другой команде, нужно будет соглашаться - важно продолжать опыта набираться. А там глядишь ишак сдохнет ;) - и обратно домой вернётся.
Ответить
srg38
1463838673
Ну зачеееем???? купите ему нападающего хорошего! И пусть работает
Ответить
Урмя
1463847576
Да не увольняют его! Утка это. Сам сегодня после матча говорил)
Ответить
Главные новости
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
2
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
2
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
2
Все новости
Все новости
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
2
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
Вчера, 17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
Вчера, 17:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+