Черевченко покинет пост главного тренера «Локомотива» по завершении сезона

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко покинет свой пост по завершении нынешнего сезона. Таким образом, сегодняшним матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Мордовии» специалист завершит свое пребывание на тренерском мостике железнодорожников.

По всей вероятности, официально об уходе Черевченко с должности рулевого красно-зеленых будет объявлено по завершении сегодняшней встречи.

«Локомотив» располагается на шестой позиции в чемпионате России и вне зависимости от исхода поединка с «Мордовией» завершит на ней сезон.