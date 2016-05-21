Кэхилл: «То, что не убивает, делает нас сильнее»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл верит в том, что неудачи в минувшем сезоне помогут команде стать сильнее. Напомним, что синие финишировали на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Сезон для нас получился совсем неудачным, это, несомненно, расстраивает и никак не сходится с тем, что мы планировали.

Знаем, что такие результаты неприемлемы для клуба калибра «Челси», когда выдается такой сезон, который мы провели. Мы должны помнить об этом опыте. То, что не убивает, делает нас сильнее, поэтому мы должны стать сильнее», – заявил он.